أكثر الكلمات إنتشاراً

اتفاق السلام التصالح في مخالفات البناء سد النهضة تنسيق الجامعات أسعار الذهب العام الدراسي الجديد الطقس فيروس كورونا الجامعات الأهلية مايغلاش عليك وقف إطلاق النار في ليبيا

الصحة: 10168 مصابا بكورونا ضمن منظومة العزل المنزلي

03:11 م الخميس 17 سبتمبر 2020
الصحة: 10168 مصابا بكورونا ضمن منظومة العزل المنزلي

الدكتورة هالة زايد

كتب- مصراوي:

استعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الخميس، أبرز الجهود التي قامت بها الوزارة استعدادا للموجة الثانية من جائحة كورونا.

وأوضحت وزيرة الصحة، أنه فيما يتعلق بمشروع متابعة مرضى فيروس كورونا، المُسجلين بالعزل المنزلي بوزارة الصحة، ويتم تنفيذه بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، بلغ إجمالي عدد المرضى المتابعين 10168 حتى الأن.

وتابعت: بينما وصل عدد الأطباء الذين قاموا بمتابعتهم إلى 23 طبيبا متخصصا، بعدد ساعات عمل وصلت إلى 2248 ساعة، مشيرة إلى أنه تم متابعة المرضى خلال فترة العزل المنزلي عبر الاتصال الهاتفي 3 مرات لكل مريض.

هالة زايد وزيرة الصحة والسكان العزل المنزلي فيروس كورونا

الخبر التالى:

بقيمة 5 مليارات جنيه.. "مدبولي" يشهد توقيع عقد تمويل إنشاء محطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 101009

    عدد المصابين

  • 84161

    عدد المتعافين

  • 5648

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 29121415

    عدد المصابين

  • 20958429

    عدد المتعافين

  • 927053

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:أسعار الذهب في مصر تهوي بتعاملات الخميس.. الجرام يخسر 13 جنيها

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا