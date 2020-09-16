أكثر الكلمات إنتشاراً

اتفاق السلام التصالح في مخالفات البناء سد النهضة تنسيق الجامعات أسعار الذهب العام الدراسي الجديد الطقس فيروس كورونا الجامعات الأهلية مايغلاش عليك وقف إطلاق النار في ليبيا

نائبة محافظ الجيزة تتابع تقديم طلبات التصالح بالهرم والعجوزة وشمال وجنوب المحافظة

11:30 م الأربعاء 16 سبتمبر 2020
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة

كتب- يوسف عفيفي:

أجرت هند عبدالحليم، نائب المحافظ لشئون تنمية المجتمع، جولة في عدد من الأحياء لمتابعة تقديم المواطنين لطلبات التصالح بأحياء شمال الجيزة والعجوزة وجنوب الجيزة، والهرم، وذلك بعد فتح مدارس ببعض الأحياء للتسهيل على المواطنين ولتقليل الكثافة بالمراكز التكنولوجية.

وقالت المحافظة، في بيان، إن ذلك جاء بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وأكدت نائبة المحافظ، ضرورة إزالة أية معوقات تواجه المواطنين وسرعة إنجاز إجراءات تقديم الطلبات والرد على أية تساؤلات للمواطنين.

وأشارت نائبة المحافظ، إلى أنه يتم استقبال طلبات التصالح لحي الهرم بمجمع مدارس الصفا والمروة ولحي شمال بمدرسة أحمد عرابي ولحي جنوب بمدرسة عمرو بن العاص الابتدائية ولحي العجوزة بمدرسة الأورمان الإعدادية بنات بعد تجهيزهم بالمظلات والكراسي والموظفين الإضافيين. ​

هند عبدالحليم طلبات التصالح التصالح في مخالفات البناء

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 101009

    عدد المصابين

  • 84161

    عدد المتعافين

  • 5648

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 29121415

    عدد المصابين

  • 20958429

    عدد المتعافين

  • 927053

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:وزير التعليم يكشف معايير زيادة مرتبات المعلمين

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا