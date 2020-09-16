نائبة محافظ الجيزة تتابع تقديم طلبات التصالح بالهرم والعجوزة وشمال وجنوب المحافظة

كتب- يوسف عفيفي:

أجرت هند عبدالحليم، نائب المحافظ لشئون تنمية المجتمع، جولة في عدد من الأحياء لمتابعة تقديم المواطنين لطلبات التصالح بأحياء شمال الجيزة والعجوزة وجنوب الجيزة، والهرم، وذلك بعد فتح مدارس ببعض الأحياء للتسهيل على المواطنين ولتقليل الكثافة بالمراكز التكنولوجية.

وقالت المحافظة، في بيان، إن ذلك جاء بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وأكدت نائبة المحافظ، ضرورة إزالة أية معوقات تواجه المواطنين وسرعة إنجاز إجراءات تقديم الطلبات والرد على أية تساؤلات للمواطنين.

وأشارت نائبة المحافظ، إلى أنه يتم استقبال طلبات التصالح لحي الهرم بمجمع مدارس الصفا والمروة ولحي شمال بمدرسة أحمد عرابي ولحي جنوب بمدرسة عمرو بن العاص الابتدائية ولحي العجوزة بمدرسة الأورمان الإعدادية بنات بعد تجهيزهم بالمظلات والكراسي والموظفين الإضافيين. ​