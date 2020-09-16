وزيرة الثقافة تستقبل حفيدة عبدالسلام عارف "ثاني رئيس لجمهورية العراق"

كتب- مصراوي:

استقبلت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، رشا غنيم حفيدة عبدالسلام عارف ثاني رئيس لجمهورية العراق، بحضور المهندس محمد أبوسعدة، رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، وذلك بعد إدراج اسم جدها لوالدتها ضمن مشروع "حكاية شارع" الذي يخلد رموز مصر والوطن العربي في مختلف المجالات.

وخلال اللقاء رحبت عبدالدايم، بحفيدة الرئيس الراحل مؤكدة أن مصر تفتح ذراعيها دائما لأشقائها العرب، وثمنت الدور المحوري الذي قام عبدالسلام عارف أثناء فترة حكمه لخدمة القضايا العربية، مشيرة إلى دوره في التحول السياسي بدولة العراق، واستعرضت مشروع حكاية شارع وأهدافه.

وبالإنابة عن أسرتها نقلت غنيم الشكر لوزيرة الثقافة لإدراج اسم جدها لوالدتها ضمن مشروع حكاية شارع، وقالت إن الكتاب والمؤرخين العراقيين رصدوا اهتمام مصر بالاحتفاء بالرموز في كافة المجالات باعتبارها موطنا لتخليدهم، وأكدت أن مصر هي الوطن الثاني لكل عربي.

يذكر أن عبدالسلام عارف الرئيس الثاني للجمهورية العراقية في الفترة ما بين عام ١٩٦٣ إلى ١٩٦٦ ونال رتبة مشير (مهيب) ولعب دورا هاما في التحول السياسي العراقي، ولد في 26 مارس 1921 في بغداد، التحق بالكلية العسكرية التي تخرج فيها عام 1941 برتبة ملازم ثان، وأحد ثوار مايو 1941 ضد الحكومة الخاضعة للاحتلال البريطاني أثناء الحرب العالمية الثانية، واختير عام 1946 مدربا في الكلية العسكرية واتسم بشخصيته المؤثرة في الأحداث العراقية والعربية، وتوفي في 13 أبريل 1966 إثر سقوط طائرته الخاصة بمنطقة "القرنة" بعد عودته من زيارة لمحافظة البصرة جنوب العراق.