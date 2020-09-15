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وزير الطيران يبحث تبادل الخبرات مع وزير النقل السوداني

03:26 م الثلاثاء 15 سبتمبر 2020
وزير الطيران يبحث تبادل الخبرات مع وزير النقل السوداني

وزير الطيران المدني الطيار محمد منار

كتب - محمد عبيد

بحث الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الخبرات بين مصر والسودان في مجال النقل الجوي، خلال اتصال هاتفي مع المهندس هاشم بن عوف وزير الدولة للبنية التحتية والنقل السوداني.

وبحسب بيان، وخلال المكالمة، أكد منار على عمق العلاقات المصرية السودانية في مختلف المجالات وخاصة الطيران المدني، كما أشار منار إلى أن هناك ترابط تاريخي وجغرافي مشترك بين مصر والسودان، كما تم مناقشة تبادل الخبرات بين البلدين في مجال التدريب والصيانة والبنية التحتية للمطارات وأنظمة الملاحة والشحن الجوي، واتفق الطرفان على عقد لقاء مرتقب بين الوفد المصرى والسوداني.

ومن جانبه أبدي وزير البنية التحتية سعادته بهذه المكالمة، مؤكداً حرص بلاده على مد جسور التواصل والتعاون مع مصر والاستفادة من الخبرات المصرية في مجال الطيران المدني.

الطيار محمد منار وزير الطيران المدني وزير النقل السوداني

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