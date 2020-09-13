الري: تغلبنا على عواقب فيروس كورونا.. أسبوع القاهرة للمياه في موعده
كتب- أحمد مسعد:
قالت الدكتورة إيمان السيد رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والري، والمشرف العام على تنظيم أسبوع القاهرة للمياه، إن الوزارة شكلت لجان من القطاع لوضع سناريوهات رئيسية للتغلب على عواقب جائحة فيروس كورونا المستجد، مؤكدة تنظيم أسبوع القاهرة للمياه في موعده.
وقالت السيد في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إن الأسبوع سيعقد في موعده، يوم 18 أكتوبر حتى 22 من الشهر ذاته، نافية تأجيله أو إلغاءه.
وأضافت رئيس قطاع التخطيط، أن أسبوع القاهرة للمياه سيكون مختلفًا من خلال الاستعانة بوسائل إلكترونية لأول مرة في الأسبوع، لافتة إلى أن هذه الفكرة تولدت لدى لجنة الأسبوع بسب حظر السفر، بسبب فيروس كورونا.
وأشارت السيد، إلى أنه تم التوافق على عقد الجلسة الافتتاحية إلكترونيًا، بحضور العدد الذي تحدده قواعد الأسبوع خلال الحدث المائي الأهم في أفريقيا، بالإضافة إلى جلسات جامعة الدول العربية لخبراء الزراعة والري، وجلسة دول البحر المتوسط بمشاركة ممثلون عن 22 دولة على الأقل.
وانطلقت فعاليات أسبوع القاهرة للمياه لأول مرة في عام 2017 تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث يعد الحدث المائي الأكبر علي مستوي الوطني الإقليمي والدولي.
الخبر التالى:"زيادة طفيفة".. الصحة تعلن بيان إصابات ووفيات "كورونا"
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
101009
عدد المصابين
-
84161
عدد المتعافين
-
5648
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
29121415
عدد المصابين
-
20958429
عدد المتعافين
-
927053
عدد الوفيات
إعلان