الري: تغلبنا على عواقب فيروس كورونا.. أسبوع القاهرة للمياه في موعده

كتب- أحمد مسعد:

قالت الدكتورة إيمان السيد رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والري، والمشرف العام على تنظيم أسبوع القاهرة للمياه، إن الوزارة شكلت لجان من القطاع لوضع سناريوهات رئيسية للتغلب على عواقب جائحة فيروس كورونا المستجد، مؤكدة تنظيم أسبوع القاهرة للمياه في موعده.

وقالت السيد في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إن الأسبوع سيعقد في موعده، يوم 18 أكتوبر حتى 22 من الشهر ذاته، نافية تأجيله أو إلغاءه.

وأضافت رئيس قطاع التخطيط، أن أسبوع القاهرة للمياه سيكون مختلفًا من خلال الاستعانة بوسائل إلكترونية لأول مرة في الأسبوع، لافتة إلى أن هذه الفكرة تولدت لدى لجنة الأسبوع بسب حظر السفر، بسبب فيروس كورونا.

وأشارت السيد، إلى أنه تم التوافق على عقد الجلسة الافتتاحية إلكترونيًا، بحضور العدد الذي تحدده قواعد الأسبوع خلال الحدث المائي الأهم في أفريقيا، بالإضافة إلى جلسات جامعة الدول العربية لخبراء الزراعة والري، وجلسة دول البحر المتوسط بمشاركة ممثلون عن 22 دولة على الأقل.

وانطلقت فعاليات أسبوع القاهرة للمياه لأول مرة في عام 2017 تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث يعد الحدث المائي الأكبر علي مستوي الوطني الإقليمي والدولي.​