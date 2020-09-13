"الشعب الجمهوري": "من أجل مصر" خطوة نحو الديمقراطية الحقيقية

قال المهندس حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري:" هنيئًا لمصر بخطوة أولية في مسار نريد أن نمضي فيه قدمًا وهو مسار الديمقراطية؛ لم يكن ليتحقق لولا الإرادة السياسية الحكيمة والرصينة، لكي نمضي في مسار الديمقراطية الحقيقي".

جاء ذلك خلال كلمة عمر، اليوم الأحد، بالاجتماع الذي عقدته الأحزاب السياسية للإعلان عن تفاصيل التحالف الوطني لقائمة "من أجل مصر" لانتخابات النواب ٢٠٢٠.

وتابع عمر: "منذ عام ١٩٥٣ مصر كانت تمضي في نظام الحزب الواحد، وفي غفلة من الزمن حاول حزب الحرية والعدالة التابع للجماعة الإرهابية، أن يسلك هذا المسار، الآن نحن أمام مسار ديمقراطي حقيقي، أن تتجمع هذه الأحزاب لما لها من توجهات وأيديولوجيات مختلفة بعد نجاحها في انتخابات مجلس النواب، يؤكد أننا أمام بداية حقيقة لمسار ديمقراطي حقيقي".

واستطرد رئيس حزب الشعب الجمهوري: أتمنى أن يكون هذا هو النهج تحت قبة البرلمان.. (الشعب المصري) يعلق آمالًا عريضة على هذه الخطوة المهمة التي يحلم بها الشعب وتريدها القيادة السياسية، على أن لا يقتصر القبول الذي تشهده على العملية الانتخابية فقط؛ ولكن يجب أن يمتد تحت القبة أيضًا، وسنلتزم كحزب بذلك، وستكون هيئة الحزب البرلمانية ملتزمة بقبول الآخر والفكر الآخر تحت القبة.