​برلماني: التسهيلات المتواصلة للتصالح بمخالفات البناء فرصة ذهبية للمصريين

(مصراوي):

قال النائب عمرو غلاب، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بالمنيا، إن القيادة السياسية دائمًا ما تظهر حكمتها في قيادة الملفات التي تهم المواطن المصري، بمراعاة ظروف محدوي الدخل وعدم تحميلهم أي أعباء إضافية، وهو ما ظهر جليًا في ملف التصالح بمخالفات البناء، بتعميم قيمة التصالح للمتر بالريف بـ50 جنيهًا بكافة محافظات مصر.

جاء ذلك في تصريحات له اليوم السبت، مؤكدًا أن مواصلة التسهيلات في ملف التصالح بمخالفات البناء، يؤكد جدية الدولة نحو الإصلاح والتغلب على كافة الإشكاليات التي تقف عائق أمام المواطنين لإنهاء التصالح في مخالفات البناء، مشيرًا إلى أن مراعاة ظروف الأهالي بالريف خطوة محل تقدير من جموع الموطنين تجاه القيادة السياسية.

ولفت عضو مجلس النواب إلى أن مثل هذه التسهيلات بالإضافة إلى التسهيلات السابقة ذات الصلة بالمستندات والأوراق المقدمة، من شأنها أن تشجع المواطن وتحميه من أي مغالة في الأسعار، وتحقق الأهداف النبيلة التي تسعى من أجلها الدولة في الأساس من حيث الاستقرار والحفاظ على أموال المواطنين والاستفادة من المرافق ورفع قيمة العقارات المملوكة للأهالي.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن ملف البناء العشوائي له العديد من التداعيات السلبية على المجتمع المصري، وأن التعامل معه بحسم أصبح ضروري حرصا علي مستقبل الأجيال القادمة، موضحًا أن القانون مع التسهيلات اليومية له فرصة ذهبية لجميع المواطنين وعلى الجميع أن يدركها.​