حار رطب نهارًا على القاهرة والوجه البحري.. الأرصاد تكشف طقس 72 ساعة

كتب - يوسف عفيفي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال أيام الجمعة والسبت والأحد.

الجمعة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد ارتفاعًا بدرجات الحرارة، ليسود على القاهرة الكبرى والوجه البحري، طقس حار رطب نهارًا لطيف ليلاً، وشبورة مائية صباحًا، مع رياح معتدلة.

وأوضح الخبراء أن متوسط نسب الرطوبة يصل إلى 75% على القاهرة، وعلى الوجه البحري 80%، فيما تسجل درجات الحرارة في القاهرة الكبرى والوجه البحري 36 درجة للعظمي و24 للصغرى.

ويكون طقس السواحل الشمالية الغربية معتدل نهارًا لطيف ليلاً، أمطار خفيفة والرياح معتدلة، أما السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، مائل للحرارة نهارًا لطيف ليلاً، وأمطار خفيفة، مع رياح معتدلة.

وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، فالطقس شديد الحرارة نهارًا معتدل ليلاً، والرياح معتدلة، مع سقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانًا، وفي شمال وجنوب الصعيد فالطقس شديد الحرارة نهارًا لطيف ليلاً، والرياح معتدلة، مع سقوط أمطار متوسطة على جنوب الصعيد تكون رعدية أحيانًا.

السبت

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس مائل للحرارة رطب نهارًا لطيف ليلاً، وشبورة مائية صباحًا، مع رياح معتدلة، وذلك على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

ومن المتوقع أن تصل نسبة متوسط الرطوبة لـ 75% على القاهرة و80% للوجه البحري، وتسجل درجات الحرارة في القاهرة الكبرى والوجه البحري، 35 درجة للعظمي و 24 للصغرى.

ويسود على السواحل الشمالية الغربية والشمالية الشرقية ووسط سيناء، طقس معتدل نهارًا، لطيف ليلاً، يصاحبه شبورة مائية صباحًا، مع سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشرقية، والرياح معتدلة.

ويسود على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس شديد الحرارة نهارًا معتدل ليلاً، مع رياح معتدلة، وفي شمال وجنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا لطيف ليلاً على الشمال، معتدل في الجنوب، مع رياح معتدلة.

الأحد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد أن يسود على القاهرة الكبرى والوجه البحري، طقس مائل للحرارة، رطب نهارًا لطيف ليلاً، مع ظهور شبورة مائية صباحًا، وارتفاع نسب الرطوبة، ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، مع رياح معتدلة.

ويسود على السواحل الشمالية والغربية والسواحل الشرقية ووسط سيناء، طقس معتدل نهارًا لطيف ليلاً، مع ظهور شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة.

ويشهد جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس حار نهارًا، معتدل ليلاً، مع رياح نشطة، فيما يشهد شمال الصعيد، طقس حار نهارًا لطيف ليلاً، مع رياح معتدلة، ويشهد جنوب الصعيد، طقس شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلاً، مع رياح معتدلة.

ومن المتوقع أن تتراوح درجة الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري بين 23 – 34 درجة مئوية، وعلى السواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط سيناء بين 24 – 30 درجة، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر بين 28 – 37، وعلى شمال الصعيد بين 24 – 37، وعلى جنوب الصعيد بين 29 – 42 درجة مئوية.​