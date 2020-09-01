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اليوم.. مطار القاهرة: سفر ووصول 14 ألف راكب على 130 رحلة طيران

10:33 ص الثلاثاء 01 سبتمبر 2020
اليوم.. مطار القاهرة: سفر ووصول 14 ألف راكب على 130 رحلة طيران

مطار القاهرة الدولي

كتب- محمد عبيد:

يستقبل مطار القاهرة الدولي، على مدار اليوم الثلاثاء، 65 رحلة طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة، تقل حوالي 6887 راكبًا ، كما يغادر المطار 65 رحلة سفر إلى عدة وجهات، سواء أوروبية أو عربية أو آسيوية أو أفريقية ، تقل على متنها 7 آلاف راكب.

وقالت مصادر بالمطار، إن صالات السفر و الوصول بالمطار سوف تستقبل خلال الـ 24 ساعة رحلات دولية من وإلى عدة وجهات بالخارج، تسيرها شركات دولية وعربية والناقل الوطني مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة.

من جانبها تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، و تقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.​

مطار القاهرة الدولي رحلات جوية صالات السفر

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