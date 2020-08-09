بالتفاصيل.. كل طرق شحن وتفعيل خاصية (nfc) للعدادات مسبقة الدفع عبر الموبايل

كتب- محمد صلاح:

بدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ممثلة في بعض شركات توزيع الكهرباء التابعة لها، تطبيق خاصية (nfc) لشحن العدادات مسبقة الدفع عبر التليفون المحمول من خلال التليفونات الأندرويد أو أبل.

وتواصَل "مصراوى" مع الدكتور أحمد عبد الدايم، مدير إدارة خدمات العدادات الذكية ومسبقة الدفع بـ"جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء"؛ للشرح تفصيليًّا كل طرق الشحن وتطبيق البرنامج على الهواتف المحمولة المختلفة، بالإضافة أيضًا إلى التعامل مع كروت عدادات شحن العدادات المختلفة؛ نظرًا لوجود عدة شركات مصنعة العدادات، حيث يختلف كارت كل شركة عن الأخرى في تفعيل النظام الجديد.

(NFC)

> هل ممكن فعلًا أشحن كارت عداد الكهرباء من خلال الموبايل من داخل المنزل في ما يعرف بشحن الهاتف؟

- بالطبع يمكن ذلك، كل اللي عليك تغيير الكارت واستبداله بكارت NFC من الجهة المختصة التابع لها.

أول حاجة تعملها، لازم تتأكد أن الموبايل خاصتك لديه هذه الخاصية، والتي تعرف بـ(NFC)، وهي موجودة في التليفونات الحديثة على سبيل الميثال وليس الحصر: (Samsung ــ Huawei ــoppo ــI phone).

- السؤال هنا لو عايز تعرف موبايلك لديه هذه الخاصية أم لا دون تعب، ممكن تنزل برنامج خفيف جدًّا اسمه (Check Nfc)، حمل هذا التطبيق من

- خلال PLAY STORE (https://play.google.com/store/apps/details?id=joerikros.nfcchecker&hl=en_US)

- أول ما تفتح البرنامج، هيقول لك: Not available or available

أولًا: لازم تعرف أنواع الأبليكيشن الموجودة في السوق، ومن خلالها هيتم الشحن:

1ـــ shal gtpay (https://www.sahlpay.app/ )

2ـــ my fawry

(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fawry.myfawry&hl=en)

3ــ كهرباء خالص (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.efinance.deltamobilepay))

ثانيًا: sahl gtpay خاص بعدادات جلوبال لجميع أنواعها والجديد كمان تقدر تدفع منه فواتير الكهرباء.

هذا التطبيق يدعم كلًّا من النظامين android وI phone، بدءاً من I phone7+ وجميع الطرازات الحديثة.

الخطوات:

يتم تحميل التطبيق، وذلك على النحو التالي:

1ــ فتح الأبليكيشن وتسجيل البيانات الخاصة بك.

2ــ قُم بتحديد اختيارك postpaid or prepaid واسم الشركة التابع لها.

3ــ في حالة اختيار prepaid سيظهر لك اختياران:

ـــ الاختيار الأول: لو عايز تشحن.

ـــ قُم بوضع الكارت بظهر الموبايل لقراءة البيانات.

1ـــ ثم حدد المبلغ المطلوب للشحن، وأثناء ذلك يقوم البرنامج بحساب العمولة المطلوبة.

2ــ ثم توجه بعدها إلى الدفع عبر الفيزا.

وستصلك رسالة بأنه قد تم خصم المبلغ من رصيد الفيزا، قُم بتأكيد ذلك من خلال كتابة الكود المرسل لتأكيد عملية الشحن وبعدها قم بوضع الكارت مرة أخرى بظهر العداد لنقل الشحنة ثم وضعها بالعداد.

ـــ الاختيار الثانى: لو عايز تستعلم عن رصيدك واستهلاكاتك وجميع بيانات العداد الخاصة بك لحظة بلحظة، قُم بالضغط على الاستعلام ووضع الكارت خلف الموبايل لقراءة جميع البيانات الخاصة بك.

ثانياً: my fawry خاص بعدادات (السويدى إلكتروميتر- إسكرا- المصرية- وقريبًا المعصرة) وتقدر كمان تدفع منه فواتير الكهرباء.

الخطوات:

يتم تحميل التطبيق، وذلك على النحو التالي:

هذا التطبيق يمكن من خلاله تسجيل الفيزا الخاصة بك وربطها تلقائيًّا لسهولة الشحن في كل مرة.

ــ ملحوظة: هذا التطبيق يدعم فقط نظام android، وجار العمل على الانتهاء من تشغيله على نظام I phone في أقرب وقت ممكن.

1ــ قم باختيار شحن الكارت وبتحديد الشركة التابع لها.

ثالثًا: خالص كهرباء

هذا التطبيق خاص بعدادات (السويدى إلكتروميترــ إسكراــ المصرية- وقريبًا المعصرة)، وتقدر كمان تدفع منه فواتير الكهرباء.

الخطوات:

يتم تحميل التطبيق، وذلك على النحو التالي:

ملحوظة: هذا التطبيق يدعم فقط نظام android، وجار العمل على الانتهاء من تشغيله على نظام I phone في أقرب وقت ممكن.

قُم باختيار شحن الكارت وبتحديد الشركة التابع لها.

بالنسبة إلى الآيفون لشحن العدادات:

شركة أبل المصنعة للهاتف لم تقم بتفعيل خاصية nfc سوى ابتداءً من أول (آيفون 7 بلس)؛ بما يعني أن من لديه آيفون فقط لم يتمكن من استخدام خاصية شحن العداد nfc من خلال التليفون، علمًا بأن التطبيق مفعل من أول (آيفون ٧) والموديلات التي تليه؛ وهو ما يعني أن كلما زاد الموديل كان استخدام الخاصية به سهولة ويسر وسرعة كبيرة.