أكثر الكلمات إنتشاراً

انفجار لبنان نتيجة الثانوية العامة أسعار الذهب مايغلاش عليك سد النهضة انتخابات الشيوخ الطقس فيروس كورونا

إزالة لافتات انتخابية بدون تصريح من ميدان النهضة ومحيط جامعة القاهرة (صور)

11:27 م الجمعة 07 أغسطس 2020
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة

(مصراوي):

أعلنت محافظة الجيزة، إزالة دعاية انتخابية بدون تصريح من محيط جامعة القاهرة، وميدان النهضة، وإيداعها مخازن الحي.

يأتي ذلك بناء على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

الجيزة الافتات الانتخابية ميدان النهضة جامعة القاهرة

الخبر التالى:

"الزراعة" تبحث تحديث منظومة الري في نصف مليون فدان بـ8 محافظات

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 95147

    عدد المصابين

  • 50553

    عدد المتعافين

  • 4971

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 18923922

    عدد المصابين

  • 11806659

    عدد المتعافين

  • 710916

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:إجمالي التعافي يصل 50 ألف حالة.. الصحة تعلن بيان كورونا اليوم الجمعة