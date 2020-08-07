إزالة لافتات انتخابية بدون تصريح من ميدان النهضة ومحيط جامعة القاهرة (صور)
11:27 م الجمعة 07 أغسطس 2020
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(مصراوي):
أعلنت محافظة الجيزة، إزالة دعاية انتخابية بدون تصريح من محيط جامعة القاهرة، وميدان النهضة، وإيداعها مخازن الحي.
يأتي ذلك بناء على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.
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