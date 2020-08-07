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​طارق سعدة: جاهزية غرفة عمليات متابعة أداء الإعلاميين في انتخابات الشيوخ

11:26 م الجمعة 07 أغسطس 2020
​طارق سعدة: جاهزية غرفة عمليات متابعة أداء الإعلاميين في انتخابات الشيوخ

الدكتور طارق سعدة

(مصراوي):


قال طارق سعدة نقيب الإعلاميين، إن النقابة استعدت بكامل طاقتها لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ وأداء الإعلاميين والتزامهم بالمهنيه واستقائهم للأخبار من مصادرها الرسمية، والتزامهم أيضًا بميثاق الشرف الإعلامي الصادر عن النقابة في ديسمبر 2017.

وأضاف نقيب الإعلاميين، أن النقابة تمتلك مرصدًا إعلاميًا على أعلى مستوى ويعمل بصفة يومية طوال العام، ويتابع عن كثب أداء الاعلاميين في كافة الوسائل الإعلامية، ولكن وقت الأحداث الكبرى كانتخابات مجلس الشيوخ، تتضاعف طاقة العمل لترصد كل كبيرة وصغيرة خاصة بالحدث داخليًا وخارجيًا، لتقديم صورة متكاملة ووافية عن التغطية الإعلامية للانتخابات.

وذكر سعدة أن هناك تنسيق جرى خلال الفترة الماضية مع الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن الإعلاميين الذين يصرح لهم بالتغطية الإعلامية لانتخابات مجلس الشيوخ ومن بعدها النواب.

وأكمل نقيب الإعلاميين: "أنشأنا غرفة عمليات لمتابعة والاطمئنان على أداء الاعلاميين لعملهم بسهولة ويسر وتذليل كافة المعوقات التي قد تواجه البعض".

طارق سعدة نقابة الإعلاميين انتخابات مجلس الشيوخ مجلس الشيوخ

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