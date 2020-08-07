بروتوكول تعاون مشترك مع "الاجتماعيين" المصريين والإماراتيين بشأن القضايا المهنية والتدريب

(مصراوي):



عقد أمس الخميس، اجتماع مشترك بين الدكتور عبدالحميد زيد نقيب الاجتماعيين، والدكتور حسين إبراهيم رئيس اللجنة الإعلامية لجمعية الاجتماعيين بالإمارات، وبحث الطرفان فكرة تنفيذ بروتوكول تعاون مشترك بين النقابة العامة للمهن الاجتماعية بمصر وجمعية الاجتماعيين بدولة الإمارات العربية المتحدة، بخصوص القضايا المهنية والمجتمعية التي تهم الاجتماعيين في البلدين بصفة خاصة والوطن العربي بصفة عامة في مجالات البحوث والتدريب والدراسات الاجتماعية.

وأكد نقيب الاجتماعيين، استكمال فكرة مناقشة تأسيس اتحاد الاجتماعيين العرب وأهميته في الوقت الراهن لمواجهة التحديات المهنية التي تواجه الممارسين للمهن الاجتماعية في الوطن العرب، والمشكلات والقضايا المفترض مواجهتها.

كما تم الاتفاق على أن تبدأ المشاورات بين الجانبين والحصول على الموافقات الرسمية من السلطات المختصة، لاستكمال تأسيس اتحاد الاجتماعيين العرب وتحديد النظام الأساسي وفلسفة العمل، بعد مخاطبة باقي الشركاء الاجتماعيين في الوطن العربي لاستكمال تأسيس هذا الكيان القاصر على الجهات الرسمية المعترف بها في الدول.​