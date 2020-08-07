حدث في 8 ساعات| 85% نسبة الرطوبة غدًا السبت.. وموعد تسليم وحدات المرحلة الثانية بدار مصر العبور

كتب- أحمد مسعد:

شهدت مصر، اليوم الجمعة، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية مهمة، كان أبرزها، إعلان وزارة التنمية المحلية تلقيها 600 ألف حالة تصالح، والأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية، خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو الآتي..