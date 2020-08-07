حدث في 8 ساعات| 85% نسبة الرطوبة غدًا السبت.. وموعد تسليم وحدات المرحلة الثانية بدار مصر العبور
كتب- أحمد مسعد:
شهدت مصر، اليوم الجمعة، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية مهمة، كان أبرزها، إعلان وزارة التنمية المحلية تلقيها 600 ألف حالة تصالح، والأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت.
ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية، خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو الآتي..
الخبر التالى:نائب وزير الزراعة لـ"مصراوي": الرئيس السيسي وجّه بتطوير مراكز الألبان ودعم المنتجين بقروض ميسرة
الأخبار المتعلقة
-
"بلد الـ100 مليون".. مسئول بـ"الصحة العالمية": النظام الصحي في مصر
-
ابتداء من 15 أغسطس.. مصر للطيران تطالب الركاب الأجانب بتحاليل "PCR"
-
للأجانب فقط| الطيران: بدء تطبيق قرار حظر دخول مصر دون "PCR" في هذا
-
85% نسبة الرطوبة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت
-
ممثل الصحة العالمية بـ"مصر": الحكومة تعاملت مع جائحة كورونا بأداء
-
جبور: الرئيس السيسي من الرؤساء القلائل المهتمين بملف الصحة العامة
اعلان
باقى المحتوى
باقى المحتوى
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
95006
عدد المصابين
-
48898
عدد المتعافين
-
4951
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
18923922
عدد المصابين
-
11806659
عدد المتعافين
-
710916
عدد الوفيات
إعلان