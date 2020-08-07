بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر

كتب - محمود مصطفى:

انطلقت منذ قليل، شعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر الشريف، وتم تحديد موضوع الخطبة بعنوان "مصر فى القرآن والسنة "، بدون مصلين.

وتم اختيار الشيخ عبد الناصر حرك قارئ للقرآن الكريم، كما حدد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف خطيب الجمعة وهو الدكتور عبد المنعم فؤاد.

وتعد تلك هي خطبة الجمعة الثالثة التي يتم نقلها على الهواء من الجامع الأزهر الشريف، حيث سبق وأن تم نقل خطبتي يوم الجمعة يوم 5 يونيو الماضي تحت عنوان" الإسلام في مواجهة النوازل والشدائد"، والتي ألقاها الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، و 10 يوليو تحت عنوان "منهج الإسلام في التعامل مع الأزمات" والتي ألقاها الدكتور عباس شومان.

وكانت إدارة الجامع الأزهر الشريف أعلنت فتح أبوابه لاستقبال المصلين لأداء الصلوات الخمس في رحابه، وذلك ابتداءً من يوم السبت 27 يونيو الماضي، وشددت إدارة الجامع على ضرورة التزام المصلين بكافة الإجراءات الاحترازية المتبعة، حرصًا منها على سلامتهم، من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويقدم "مصراوي" خدمة البث المباشر لصلاة الجمعة من الجامع الأزهر عبر الرابط التالي: