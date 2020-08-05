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مفتي الجمهورية يجري اتصالا بنظيره اللبناني لمواساته في حادث انفجارات بيروت

04:21 م الأربعاء 05 أغسطس 2020
مفتي الجمهورية يجري اتصالا بنظيره اللبناني لمواساته في حادث انفجارات بيروت

الدكتور شوقي علام

كتب - محمود مصطفى:

أجرى الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، اتصالًا هاتفيًّا بالشيخ عبد اللطيف دريان -مفتي الجمهورية اللبنانية- لمواساته في الحادث الأليم الذي وقع في لبنان أمس، وخلف عشرات القتلى ومئات المصابين.

وعبَّر المفتي في مكالمته الهاتفية عن دعم الشعب المصري الكامل ومواساته للشعب اللبناني في مصابه الأليم، مؤكدًا أن لبنان كان دائمًا -وسيظل- عروس الشرق رغم المحن، وأنه قادر على النهوض من جديد كعادته في كل أزمة من الأزمات التي مر بها.

وقال مفتي الجمهورية: "نحن على ثقة بأن الشعب اللبناني الذي تعودنا منه الإيجابية في مواجهة المحن، قادر على الخروج من هذه المحنة أقوى مما كان، مستلهمًا منها القوة والدافع من أجل إعادة البناء والتنمية من جديد".

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