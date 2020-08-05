قبل انتهاء المهلة.. "الأعلى للإعلام" يدرس مد فترة توفيق أوضاع الوسائل الإعلامية

كتب- مصراوي:

قال المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة كرم جبر، إنه يدرس مد مهلة توفيق أوضاع الوسائل الإعلامية المختلفة؛ خصوصًا مع قرب انتهاء المهلة التي حددها من قبل وفقًا للائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة؛ حيث حددت اللائحة التنفيذية 6 أشهر لتقنين أوضاع المؤسسات الإعلامية لتنتهى مهلة توفيق الأوضاع منتصف أغسطس الجاري.

وصرح مصدر مسؤول بالمجلس خلال حديثه إلى "مصراوي"، اليوم الأربعاء، بأنه وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1295 لسنة 2020، فإن الفترة من 17 مارس الماضي حتى تشكيل المجلس الجديد تعد مدة وقف بالنسبة إلى مواعيد سقوط الحق والمواعيد الإجرائية الجنائية بالتظلمات الوجوبية والدعاوى والطعون القضائية وغيرها من المواعيد والآجال المنصوص عليها بالقوانين والقرارات التنظيمية، ومن ثم فإن المجلس سوف يدرس مد فترة توفيق الأوضاع لوسائل الإعلام لمدة 3 أشهر.

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام خطابات إلى المؤسسات الصحفية والإعلامية غير المرخصة، مطالبًا إياها بسرعة توفيق أوضاعها وفقًا للقانون واللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.