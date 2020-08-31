مطار القاهرة: سفر ووصول 20 ألف راكب على 167 رحلة طيران اليوم

كتب- محمد عبيد:

يستقبل مطار القاهرة الدولي، على مدار اليوم الاثنين، 85 رحلة طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة، تقل حوالي 13 ألف راكب، كما يغادر المطار 82 رحلة سفر إلى عدة وجهات، سواء أوروبية أو عربية أو آسيوية أو أفريقية، تقل على متنها 7 آلاف راكب.

وقالت مصادر بالمطار، إن صالات السفر و الوصول بالمطار سوف تستقبل خلال الـ24 ساعة رحلات دولية من وإلى عدة وجهات بالخارج، تسيرها شركات دولية وعربية والناقل الوطنى مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة.

من جانبها تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، و تقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.​