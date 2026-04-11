أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة غدًا الأحد، على كافة أنحاء البلاد.

وتوقعت الهيئة أن يسود طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر، مائل للحرارة نهارًا على السواحل الشمالية حار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلاً.

وأشارت الأرصاد إلى تكون شبورة مائية على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد من (4 إلى 9 صباحاً) ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحيانا.

كما توقعت وجود أتربة عالقة نهارا على مناطق من محافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد والصحراء الغربية، ونشاط رياح تتراوح سرعتها من 30 الى 35 كم/س، على مناطق من جنوب سيناء قد تكون مثيرة للرمال والاتربة على فترات متقطعة".

وأكدت الأرصاد وجود فرص ضعيفة لتكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وقد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف بشكل عشوائي على بعض المناطق.