أمطار خفيفة وتحذير من الشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد

كتب : محمد لطفي

08:28 م 11/04/2026

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة غدًا الأحد، على كافة أنحاء البلاد.

وتوقعت الهيئة أن يسود طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر، مائل للحرارة نهارًا على السواحل الشمالية حار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلاً.

وأشارت الأرصاد إلى تكون شبورة مائية على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد من (4 إلى 9 صباحاً) ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحيانا.

كما توقعت وجود أتربة عالقة نهارا على مناطق من محافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد والصحراء الغربية، ونشاط رياح تتراوح سرعتها من 30 الى 35 كم/س، على مناطق من جنوب سيناء قد تكون مثيرة للرمال والاتربة على فترات متقطعة".

وأكدت الأرصاد وجود فرص ضعيفة لتكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وقد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف بشكل عشوائي على بعض المناطق.

التلفزيون الإيراني: مطالب أمريكية مفرطة تعرقل تقدم مفاوضات إسلام آباد
مفاجآت أحمد حلمي الفنية.. فيلم جديد وتعاون مع منى زكي
"أصوات وخيالات في الظلام".. ما سر سماع ورؤية أشياء غريبة أثناء النوم؟
اجتماع موسع لحصر المباني التراثية بالإسكندرية وتحديث بياناتها (صور)
واقعة غريبة في الشرقية.. ظهور نسانيس على أسطح منازل قرية الزنكلون

