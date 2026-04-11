ترأس البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية مساء اليوم السبت، قداس عيد القيامة المجيد وذلك بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

ودخل البابا تواضروس الكنيسة الكبرى بالكاتدرائية المرقسية وسط لفيف من أساقفة وكهنة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية على دقات أجراس الكنيسة قبيل ترأسه القداس.

وفي هذا السياق صلى البابا تواضروس أمس صلوات الجمعة العظيمة في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بمشاركة الآباء الأساقفة والكهنة.

كما هنأ البابا تواضروس الثاني، أبناءه في المهجر بعيد القيامة المجيد، وذلك من خلال الرسالة البابوية التي يرسلها لهم سنويًّا.

وتمت ترجمة الرسالة لـ 22 لغة مختلفة لتتناسب مع اتساع البلاد التي تخدم فيها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية واللغات التي يتحدثها أبناؤها.

ويحرص البابا تواضروس على إرسال تلك الرسالة سنويا لأبنائه في المهجر، وذلك في إطار دعم التواصل بين الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وبين أبنائها المتواجدين في جميع أنحاء العالم.