أكثر الكلمات إنتشاراً

عيد الأضحى أسعار الذهب مايغلاش عليك سد النهضة انتخابات الشيوخ التعايش مع كورونا الطقس فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة

قومي المرأة يهنئ سكك حديد مصر لفوزها بجائزة البنك الأوروبي لمكافحة التحرش

01:57 ص الإثنين 03 أغسطس 2020
قومي المرأة يهنئ سكك حديد مصر لفوزها بجائزة البنك الأوروبي لمكافحة التحرش

الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة

القاهرة- أ ش أ:

هنَّأ المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع أعضائه وعضواته، الهيئة القومية لسكك حديد مصر التي أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية فوزها بالجائزة البرونزية في مشروع تعزيز المساواة بين الجنسين، ومناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي تحت فئة النوع الاجتماعي والاندماج الاقتصادي.

وقال المجلس إن فوز هيئة السكة الحديد جاء لالتزامها بمحاربة أي شكل من أشكال التحرش الجنسي على شبكتها داخل القطارات، وكذلك التحرش على أرصفة المحطات، ولتنفيذ عدد كبير من الإجراءات التي تهدف إلى توفير خدمات نقل آمنة ومريحة لجميع المسافرين على شبكتها.

وأشادت الدكتورة مايا مرسي - في بيان أصدره المجلس أمس الأحد - بالجهود الدؤوبة للمهندس أشرف سليمان رئيس الهيئة لمناهضة العنف ضد المرأة وخاصة التحرش الجنسي داخل القطارات وعلى أرصفة المحطات، مؤكدةً أن ذلك يأتي تنفيذًا للإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي كوثيقة العمل الحكومية للأعوام القادمة.

وأشارت رئيسة المجلس إلى أن القطارات تعتبر إحدى أهم وسائل المواصلات في مصر، وترتادها يومياً مئات السيدات والفتيات، وأن هذه الإجراءات التي اتخذتها الهيئة سوف تساهم بشكل كبير في زيادة وصول المرأة إلى خدمات النقل الآمنة من خلال حمايتها من أي شكل من أشكال التحرش بها.

يُذكر أن الهيئة القومية لسكك حديد مصر حصلت في عام 2018 على الجائزة الذهبية لتنفيذها المرحلة الأولى من مشروع تعزيز المساواة بين الجنسين ومناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي بنجاح في فئة أفضل الممارسات البيئية والاجتماعية من جوائز الاستدامة المقدمة من البنك الأوروبي كنواة ولبنة أولى في بناء عظيم قائم على مناهضة العنف الناتج على التمييز من خلال النوع الاجتماعي.​

هذا المحتوى من

Asha
مايا مرسي المجلس القومي للمرأة جائزة البنك الأوروبي التحرش

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 94483

    عدد المصابين

  • 42455

    عدد المتعافين

  • 4865

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 17901532

    عدد المصابين

  • 11264274

    عدد المتعافين

  • 685780

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:​شقق وأراضي ومقابر.. كيف تستفيد من طروحات الإسكان في المدن الجديدة (أسعار وخطوات)