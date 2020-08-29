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متحدث الرئاسة ينشر صور افتتاح السيسي مشروعاتٍ قومية بالإسكندرية

06:54 م السبت 29 أغسطس 2020
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(مصراوي):

نشر السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، صور افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، مجموعة من المشروعات القومية في نطاق محافظة الإسكندرية، ومسجد الشهيد فريق أول عبدالمنعم رياض.

وطالب الرئيس السيسي بعدم التعجل بالحكم على قرارات الدولة، مؤكدًا أنها تتم وفق دراسات دقيقة وتخطيط قابل للتنفيذ والتحدي.

وقال الرئيس السيسي، في مداخلة خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية، اليوم، إن قرارات الدولة مدروسة، ولا نرفض نقدها أو مناقشتها، لكن يجب عدم التعجل بالحكم عليها، لأنها تتم بعد دراسات دقيقة لمسؤولين متخصصين في الدولة.

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السيسي المشروعات القومية الإسكندرية عبدالفتاح السيسي بسام راضي

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