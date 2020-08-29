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السيسي: "لولا الإصلاح الاقتصادي كنا هنبقى في مشكلة كبيرة جدا"

04:04 م السبت 29 أغسطس 2020
السيسي: "لولا الإصلاح الاقتصادي كنا هنبقى في مشكلة كبيرة جدا"

الرئيس السيسي

كتب- محمد نصار:

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أنه لولا برنامج الإصلاح الاقتصادي لواجهت الدولة أزمة كبيرة، موضحا: "لولا الإصلاح الاقتصادي كنا هنبقى في مشكلة كبيرة جدا جدا في الأزمة اللي إحنا موجودين فيها".

وأضاف السيسي، خلال افتتاح مجموعة من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية، اليوم السبت: "اتكلمت في نقطة الإصلاح الاقتصادي ونتايجه ومعدل التضخم في مصر غير مسبوق في 10 سنوات أو 12 سنة لم نصل من قبل إلى معدلات تضخم بالحجم الحالي بفضل الله والجهد المبذول".

وتابع الرئيس: فيه كلام جوه وبره مصر من ناس مغرضة بتتناول القضايا دي، هما عايزين مصلحة بلدنا يعني؟ الناس اللي بتتكلم في القنوات دي عايزين مصلحة بلدنا يا دكتور مصطفى "مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء" ويقولوا يا لينا يا ليهم صح يا محمد يا زكي "وزير الدفاع والإنتاج الحربي".

وتتضمن تلك المشروعات قطاع البترول، ومشروع بشاير الخير 2 للإسكان، ومحطة معالجة الصرف الثلاثية ببرج العرب.

كما يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشروع تطوير محور المحمودية، وذلك وفقا للسفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

السيسي الإصلاح الاقتصادي المشروعات القومية

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