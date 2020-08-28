رئيس "حقوق إنسان البرلمان": سقوط محمود عزت ضربة أصابت "الإخوان" وتنظيمها الدولي في مقتل

القاهرة- (أ ش أ):



وصف رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب علاء عابد نجاح الأجهزة الأمنية فى إلقاء القبض علي القائم بأعمال المرشد العام لجماعة "الإخوان" الإرهابية محمود عزت بأنه "ضربة أمنية قوية سيكون لها تأثيرها الكبير على الجماعة الإرهابية وتنظيمها الدولي.

وحيا عابد- في تصريح مساء اليوم الجمعة، وزارة الداخلية وأجهزتها وخاصة جهاز الأمن الوطني على هذه الضربة الأمنية، التي أصابت جماعة الإخوان الإرهابية وتنظيمها الدولي في مقتل، مؤكدًا أن سقوط الإرهابي محمود عزت يضعف بشكل كبير تنظيم الإخوان لما له من تأثير معنوي كبير على صفوف الجماعة خاصة أنه كان هو المخطط والمدبر الاول لجميع العمليات الارهابية داخل مصر.

وأضاف: "القبض على القيادي الإخواني محمود عزت احبط دعاوى التنظيم الكاذبة والمتكررة بأنه خارج البلاد"، مشيرًا إلى أن سقوط القائم بأعمال المرشد العام كان بمثابة صدمة كبيرة للإخوان في الداخل وللتنظيم الدولي للجماعة في الخارج حيث سيسهم القبض عليه في الحد كثيرا من تأثير وقدرة الجماعة.

وتابع: "سقوط الإرهابي الخطير محمود عزت يعد ضربة قاصمة لتنظيم الإخوان وسيحدث إرباكًا داخل صفوفه، وفشل جميع مخططاته الإرهابية، وسيكشف العديد من الأسرار الخطيرة خاصة بعد ضبط العديد من الأجهزة لدى محمود عزت خلال القبض عليه".

واعتبر عابد أن القبض على العقل المدبر للجماعة يعكس قوة أجهزة الدولة الأمنية التي كانت وستظل في حالة استنفار كامل لمواجهة الإرهابيين، ولديها الجاهزية الكاملة لردع الخارجين عن القانون والحفاظ على أمن البلاد، مؤكدا أن الشعب المصري كله أصبح يعي ويدرك جيدا أن تنظيم جماعة الإخوان الارهابية يعمل لصالح دول وأنظمة وقوى خارجية.