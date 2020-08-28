​"الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي بنجر السكر في سبتمبر

كتب- أحمد مسعد:

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول بنجر السكر مراعاتها، خلال شهر سبتمبر.

تمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث المحاصيل السكرية في الآتي:

في الأراضي القديمة

العروة البكرة (زراعات أغسطس):

يوالي الري كل 10-15 يومًا على الحامي، تبعًا لنوع التربة دون إغراق مع صرف المياه الذائدة بعد كل رية.

إجراء العزقة الأولى قبل الخف وتقتصر على سد الشقوق والتخلص من الحشائش.

إجراء الخف عند تكون 4 ورقات حقيقية على النبات (بعد حوالي شهر من الزراعة) على نبات واحد قوي بالجورة.

بعد الخف تضاف الدفعة الأولى من السماد الآزوتي (45 وحدة آزوت / فدان) حيث يحتاج الفدان إلى 90 وحدة أزوت تقسم على دفعتين متساويين، ويضاف مع هذه الدفعة سلفات البوتاسيوم بمعدل 50كجم/فدان وتكون الإضافة تلقيم بجوار النبات والري مباشرة على الحامي بعد إضافة السماد.

عدم زيادة معدل الآزوت لهذه العروة لأنها تحصد مبكرًا، وزيادة الآزوت تؤخر النضج وتزيد من حجم العرش، ويقلل حجم الجذور ونسبة السكر.

الزراعات المتوسطة ( زراعات سبتمبر ):

يتم إعداد الأرض للزراعة بالحرث مرتين متعامدتين مع ترك 3-4 أيام بين كل حرثة وأخرى، للقضاء على الآفات والتنعيم والتزحيف ونثر السوبر فوسفات بمعدل 200كجم/فدان، والتخطيط بمعدل 14 خطًا/قصبتين.

تتم الزراعة في جور على مسافة 20سم، ويوضع بالجورة 2-3 بذرة على عمق 1-2سم وتكون الزراعة على الريشة البحرية أو الغربية لتجنب لفحة الشمس الشديدة على البذرة، والزراعة تكون فى الثلث العلوي من الخط.

رش مبيدات الحشائش الموصى بها

رية الزراعة تكون على البارد ونتأكد من تشرب رأس الخط بالمياه لضمان نسبة عالية من الإنبات.

تعطى رية المحاياه بعد أسبوع من الزراعة على الحامي، مع الاستمرار في الري كل 15 يومًا أو تبعًا لقوام التربة ودرجة الحرارة السائدة مع صرف المياه الذائدة عن حاجة النبات بعد كل رية.