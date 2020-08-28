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نقيب الأشراف يشيد بالتزام المصلين بالإجراءات

06:05 م الجمعة 28 أغسطس 2020
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كتب- محمود مصطفى:

أدى السيد محمود الشريف، نقيب الأشراف، وكيل أول مجلس النواب، صلاة الجمعة، بمسجد محمد علي بالقلعة، بعد عودة صلاة الجمعة بالمساجد مرة أخرى.

وأشاد وكيل أول مجلس النواب، بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها وزارة الأوقاف بالمساجد، وحرصها على عودة صلاة الجمعة، بعد أن تم تعليقها لمدة أربعة أشهر.

وقال نقيب السادة الأشراف، إن ما لمسه من استجابة المصلين لتعليمات وزارة الأوقاف الخاصة بأداء صلاة الجمعة بالمساجد، يعكس الوعي الكبير لدى الشعب المصري، ويؤكد على استمرار التزامهم بالتعليمات، حتى لا تعود فترة تعليق الصلاة مرة أخرى.

ووجّه وكيل أول مجلس النواب، الشكر لمجلس الوزراء ممثلا في لجنة مكافحة فيروس كورونا، والتي قررت الموافقة على عودة صلاة الجمعة مرة أخرى، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية.

ودعا نقيب الأشراف، المولى عز وجل أن يحفظ مصر وقائدها وشعبها وجيشها ورجال أمنها، وأن يوفقهم لما فيه الخير للبلاد والعباد، وأن يجعل بزوال جائحة كورونا.

محمود الشريف نقابة الأشراف مجلس النواب

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