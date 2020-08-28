الجيزة: إزالة 4 أدوار من عقار مخالف آيل للسقوط ببولاق الدكرور

كتب- محمد نصار:

أزالت محافظة الجيزة 4 أدوار من عقار مخالف آيل للسقوط يصل ارتفاعه إلى 13 دورا بشارع حسن عطية راشد متفرع من شارع ترعة المجنونة بحوض الذوات بحي بولاق الدكرور.

وأكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أن الإزالة جاءت تنفيذا للقرار رقم 38 لسنة 2020 الصادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بضرورة تخفيف الأحمال وإزالة عدد من الأدوار من العقار المخالف من الدور التاسع وحتى الثاني عشر بعد الأرضي وذلك لما يمثله العقار من خطورة على العقارات المحيطة به بوضعه الحالي وحفاظا على سلامة المواطنين.

وشدد راشد، على أن المحافظة لن تتوان عن حماية مواطنيها والحفاظ على سلامتهم وعدم السماح بوجود ما يهدد أمنهم وسكينتهم، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من إزاله 4 أدوار من العقار المخالف وفقا للأساليب الهندسية التي تضمن عدم الإضرار بالعقارات المحيطة به.

وفي نفس الإطار أشار محافظ الجيزة، إلى استكمال إزالة عقارين مخالفين غير متصالح بشأنهم بمنطقة سيدي عمار بحي العمرانية وذلك استكمالا لمجهودات مواجهة مخالفات البناء وإزالتها.

وأوضح أنه تم استكمال إزالة عقار مخالف بشارع الأنوار بمنطقة المريوطية بحي الطالبية إضافة إلى أنه تم تنفيذ إزالة كلية لعقار مخالف مكون من 5 أدوار وأرضي بشارع ترعة الزمر بالمنيب بحي جنوب الجيزة.

ولفت إلى إزالة تعديات على مساحة 1800م بمنطقة الشيخ عمان بمدينة الحوامدية بالإضافة إلى إزالة 5 حالات تعديات على أراضي أملاك الدولة بمنطقة غمازة الصغرى بمركز ومدينة الصف وإزالة حالتين بناء مخالف تعديات على أراضي زراعية بقرية وردان بمركز منشأة القناطر.