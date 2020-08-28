اليوم.. وزير الأوقاف خطيبًا للجمعة من مسجد محمد علي بالقلعة

يؤدي وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، اليوم، خطبة الجمعة بمسجد محمد علي بالقلعة، في أول صلاة جمعة بالمساجد، بعد أن تم تعليق الصلاة لمدة خمسة أشهر.

وكان الدكتور محمد مختار جمعة، خطيبًا لآخر صلاة جامعة بمسجد التلفزيون، في الـ 19 من مارس الماضي، قبل تعليق الصلاة بسبب فيروس كورونا.

وحددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة ليكون عن "الأمل حياة"، بجميع مساجد الجمهورية.

وشددت وزارة الأوقاف على الالتزام بموعد خطبة الجمعة والمحدد بعشر دقائق، والتأكيد على الإجراءات الاحترازية من التباعد بين المصلين، وارتداء الكمامات، واصطحاب سجادة الصلاة الشخصية.

كانت لجنة مكافحة كورونا بمجلس الوزراء، قررت عودة صلاة الجمعة رسميًا بالمساجد، بدءًا من الـ 28 من أغسطس الجاري، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية، المتبعة في صلاة الجماعة.