أكثر الكلمات إنتشاراً

انتفاضة طرابلس ميسي تنسيق الجامعات الأهلي والزمالك الجامعات الأهلية سد النهضة أسعار الذهب فيروس كورونا مايغلاش عليك انتخابات الشيوخ وقف إطلاق النار في ليبيا الطقس

15 سبتمبر.. انطلاق معرض "مُبدعات" في نسخته الثانية

01:38 ص الجمعة 28 أغسطس 2020
15 سبتمبر.. انطلاق معرض "مُبدعات" في نسخته الثانية

معرض مُبدعات _أرشيفية

يُنظم جاليرى لمسات، يوم الثلاثاء 15 سبتمبر المُقبل، معرض "مُبدعات" في نسخته الثانية، على أن ينطلق في السابعة مساءً، وذلك في مقر الجاليري بشارع قصر النيل.

يُشار إلى أن معرض مبدعات مُتخصص للفنانات حول الوطن العريي، وذلك لعرض أعمالهم الفنية وإلقاء الضوء عليها.

يذكر أن معرض "مُبدعات" هو أول معرض سيُقام بشكل كامل في قاعات جاليري لمسات من افتتاح للمعرض وكذلك عرض اللوحات، على أن يستمر حتى 19 سبتمبر المُقبل.​

معرض مُبدعات جاليرى لمسات قصر النيل

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 97619

    عدد المصابين

  • 67717

    عدد المتعافين

  • 5298

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 24007276

    عدد المصابين

  • 16488622

    عدد المتعافين

  • 821594

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:زيادة الإصابات والوفيات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الخميس