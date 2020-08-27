لمدة عام.. قرار جمهوري بتجديد تعيين "القوصي" رئيسًا لوكالة الفضاء المصرية
01:32 م الخميس 27 أغسطس 2020
كتب- أحمد عبدالمنعم:
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا جمهوريا رقم 457 لسنة 2020 بتجديد تعيين الدكتور محمد عفيفي القوصي رئيسًا تنفيذيا لوكالة الفضاء المصرية، بدرجة وزير لمدة عام اعتبارا من 19 أغسطس 2020.
ونشر القرار في الجريدة الرسمية بعددها الصادر اليوم الخميس.
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