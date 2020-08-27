أكثر الكلمات إنتشاراً

انتفاضة طرابلس ميسي تنسيق الجامعات الأهلي والزمالك الجامعات الأهلية سد النهضة أسعار الذهب فيروس كورونا مايغلاش عليك انتخابات الشيوخ وقف إطلاق النار في ليبيا الطقس

بعد عودة الارتفاع.. كيف حذرت الصحة من الموجة الثانية لفيروس كورونا؟

10:28 ص الخميس 27 أغسطس 2020
بعد عودة الارتفاع.. كيف حذرت الصحة من الموجة الثانية لفيروس كورونا؟

اجتماع مجلس الوزراء

كتب- يوسف عفيفي:

عرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، آخر المُستجدات الخاصة بموقف فيروس كورونا المستجد في مصر أمس الأربعاء.

وتناولت الوزيرة خلال اجتماع مجلس الوزراء، السيناريوهات المتوقعة للموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، حال حدوثها.

وسجلت مصر أمس الأربعاء زيادة كبيرة في أعداد الإصابات بكورونا مقارنة بالفترة الأخيرة حيث سجلت 206 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة.

ويرصد مصراوي أبرز تصريحات الوزيرة بشأن الإجراءات الواجب اتباعها خلال هذه المرحلة في ضوء تزايد أعداد الإصابات من جديد وتتمثل في التالي:

- زيادة وتيرة العمل بمبادرات رئيس الجمهورية الخاصة بالصحة العامة، وخاصة مبادرة علاج الأمراض المزمنة.
- استكمال التوعية باتباع جميع الإجراءات الاحترازية وضمان عدم التراخي من جانب المواطنين.
- الالتزام بمعايير مكافحة العدوى داخل كافة منشآت الدولة حفاظًا على الصحة العامة.
- تجنب حدوث موجة جديدة شديدة من المرض، الأمر الذي قد يفرض اتخاذ إجراءات صارمة من قبل الدولة لإعادة التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية.
- حدوث "موجة ثانية" يرتبط بالضرورة بشعور زائف بالأمان لدى الناس بأن الوباء قد انتهى، وبالتالي يدفعهم إلى التراخي في الالتزام بالإجراءات الاحترازية والالتزام بارتداء الكمامات وتحقيق التباعد الاجتماعي.
- التوصل إلى لقاح لن يمنع انتقال العدوى بفيروس كورونا، ولكن سيقلل فرصة انتشار العدوى وفي حالة حدوث عدوى سيقلل من شدة الأعراض.

مجلس الوزراء وزارة الصحة هالة زايد فيروس كورونا

الخبر التالى:

وزير التنمية المحلية يلتقي سفير بيلاروسيا بالقاهرة لبحث التعاون بين البلدين

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 97619

    عدد المصابين

  • 67717

    عدد المتعافين

  • 5298

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 24007276

    عدد المصابين

  • 16488622

    عدد المتعافين

  • 821594

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان