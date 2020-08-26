سياحة الوفد: مصر حصلت على إشادة دولية من منظمة السياحة العالمية في تطبيق الإجراءات الاحترازية

كتب- مصراوي:

ثمنت أمل رمزي، عضو مجلس الشيوخ، ورئيس لجنة السياحة بحزب الوفد، زيارة الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية لمصر لبحث سبل دعم المنظمة لمصر لعودة معدلات الحركة السياحية الوافدة إليها إلى سابق عهدها.

وأشارت أمل رمزي، في بيان، إلى أن مصر حصلت على إشادة دولية من قبل أمين المنظمة العالمية بشأن التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية في الأماكن السياحية والقرى والمنشآت والمناطق الأثرية، والتعامل مع السائحين وأخذ كافة التدابير الوقائية والطبية داخل الفنادق مما يعزز ثقة السائحين وطمأنتهم على قضاء إجازة سياحية في مناخ آمن وصحي.

ولفتت إلى أن زيارة أمين عام منظمة السياحة العالمية تعطي الكثير من الدلالات المهمة عن نجاح مصر في الإجراءات التي وضعتها للعودة التدريجية للقطاع السياحي، وحرصها المستمر على التفتيش على الفنادق والقرى السياحية للتأكد من الالتزام بتنفيذ الضوابط التي أعلنها مجلس الوزراء لعودة السياحة في المناطق السياحية.

وأضافت عضو مجلس الشيوخ، أن وزارة السياحة والآثار بذلت مجهودات مكوكية في ملف السياحة في هذه الفترة الحرجة التي تمر بها الدولة المصرية، حيث استغلت فترة غلق الأماكن السياحية والأثرية بشبب الوضع الوبائي لفيروس كورونا، في تطوير وترميم المناطق الأثرية، لافتة أنها أصبحت جاهزة لاستقبال السائحين على وجه مشرف للدولة المصرية وحضارتها العريقة.