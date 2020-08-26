بعد انتخابه.. متى تنطلق أولى جلسات مجلس الشيوخ؟

مصراوي

يعقِد مجلس الشيوخ أولى جلساته، خلال شهر أكتوبر المقبل، وَفقًا لما نصت عليه المادة ١١٥ من الدستور، والتي تنظم موعد انعقاد المجالس النيابية.

وقال الأمين العام لمجلس النواب، المستشار محمود فوزي، إن مجلس الشيوخ سيبدأ أعماله في أوائل أكتوبر 2020، وفقًا لنص المادة 115، مؤكدًا أن الأمانة العامة اتخذت كل الإجراءات لاستقبال أعضاء مجلس الشيوخ.

وتنص المادة 115 من الدستور على: "يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور. ويستمر دور الانعقاد العادي لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة".

وكانت الأمانة العامة للبرلمان بدأت بالتنسيق مع اللجنة الإدارية والمالية لمجلس الشيوخ، إجراءات الاستعداد لاستقبال أعضاء مجلس الشيوخ الجدد وتجهيز مقر المجلس استعدادًا لتشكيل المجلس وعقد جلساته واجتماعات لجانه النوعية.

فمن المقرر وفقًا لما أعلنته الأمانة العامة لمجلس النواب أن يتم تسليم مكاتب وقاعات مجلس الشورى السابق، والتي كان مجلس النواب يستخدمها منذ إلغاء مجلس الشورى، إلى مجلس الشيوخ بموجب التعديلات الدستورية التي ألزمت بعودة مقر وممتلكات مجلس الشورى السابق إلى مجلس الشيوخ المستحدث.

سبق أن أعلنت الأمانة العامة لمجلس النواب أنه فور انتهاء دور الانعقاد الحالي للمجلس، سيتم تسليم وتجهيز قاعات ومكاتب مجلس الشورى السابق لاستقبال مجلس الشيوخ المستحدث، وهو الأمر المتوقع تنفيذه بعدما يتم رفع دور الانعقاد الحالي.

ومن المقرر أن يتم تجهيز القاعة الرئيسية لمجلس الشورى السابق لتصبح القاعة الرئيسية لمجلس الشيوخ، وكذلك عدد كبير من قاعات اجتناعات اللجان النوعية ومكاتب رئيس المجلس والوكيلين ورؤساء الهيئات البرلمانية، والتي يستخدمها حاليًّا مجلس النواب لصالحه.

ومن المنتظر تجهيز قاعة البهو الفرعوني لاستقبال النواب الجدد واستخراج كارنيهات العضوية لهم، وذلك بعد إعلان النتيجة النهائية لانتخابات مجلس الشيوخ عقب انتهاء الجولة الثانية من الانتخابات.

وسيتم التعرف على رغبة كل عضو في الانضمام إلى أي من اللجان النوعية بمجلس الشيوخ، بالإضافة إلى تسليم الأعضاء الجدد حقيبة تتضمن الدستور واللائحة وقوانين الانتخابات والاختصاصات المتعلقة بعمله النيابي، وكذلك تسليمهم "تابلت" وبريد إلكتروني خاص بكل منهم.

يُذكر أن اللجنة الإدارية والمالية لمجلس الشيوخ سبق أن انتهت من تشكيل الهيكل التنظيمي لمجلس الشيوخ بعد موافقة أمانة مجلس النواب على نقل العاملين الذين تقدموا بطلبات للنقل بما يمكن المجلس من ممارسة اختصاصاته الدستورية المقررة بنص المادتيْن (248، 249) من الدستور وقانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون 141 لسنة 2020، وبما يتوافق مع الهياكل التنظيمية للمجالس النظيرة في الدول الأخرى التي أخذت بنظام البرلمان ذي الغرفتيْن.

كما وافقت اللجنة على التعاقد بطريق الاتفاق المباشر مع عدد من الجهات الحكومية من أجل توفير اللوجستيات الضرورية والقيام بالتجهيزات اللازمة لانعقاد مجلس الشيوخ.