"بروتوكول استباقي".. هل تُغيّر وزارة الصحة النظام العلاجي لمصابي كورونا؟

كتب - أحمد جمعة:

قالت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة، إن الوزارة ماضية في استكمال بروتوكول علاج مصابي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" دون تعديل حتى الآن.

وأضافت "العسال" في تصريحات لمصراوي: "لا نحتاج إلى تعديل في بروتوكول العلاج، الأعداد تتناقص والوضع مستقر حالياً".

واستقرت أعداد إصابات كورونا في مصر بداية من أغسطس الجاري دون مستوى الـ 200 حالة يومياً، فيما تتخوف الحكومة من حدوث "موجة ثانية" لكورونا خلال الأسابيع المقبلة.

وقالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، إن حدوث "موجة ثانية" يرتبط بالضرورة بشعور زائف بالأمان لدى الناس بأن الوباء قد انتهى، وبالتالي يدفعهم إلى التراخي في الإلتزام بالإجراءات الإحترازية والإلتزام بإرتداء الكمامات وتحقيق التباعد الاجتماعي.

وعادت نائب رئيس اللجنة العلمية للقول إن خطة اللجنة تستهدف انتظار نتائج الأدوية التي أجريت على بعض الأدوية خلال الأسابيع الماضية، ومن ثم النظر في شأن الأدوية الموجودة في البروتوكول العلاجي.

كانت وزارة الصحة نشرت مطلع يونيو الماضي، البروتوكول الأخير الذي اعتمدته اللجنة العلمية بالوزارة لعلاج مرضى كورونا، وتضمن بعض العقارات الجديدة مثل دواء "لوبينافير/ريتونافير" وهو مضاد لفيروس نقص المناعة البشرية (HIV)، في علاج الحالات المتوسطة وشديدة الأعراض، مع الإبقاء على عقار "هيدروكسي كلوروكين"، وحذف دواء "التاميفلو".

ومن المقرر الإعلان عن نتائج بعض الدراسات التي أجرتها اللجنة العلمية بشأن الأدوية المستخدمة في علاج كورونا خلال أسبوعين، وفق "العسال".

وأضافت أنه "سيكون هناك بروتوكول استباقي حال وجود طفرة في عدد الإصابات بما يمثل موجة ثانية، لكننا في الوقت الحالي فالبروتوكول كافٍ وزيادة".

وحذرت وزيرة الصحة مما تلاحظ من تراخي بعض المواطنين في الالتزام بارتداء الكمامات بوسائل النقل العامة المختلفة، الأمر الذي قد يتسبب في انتقال العدوى بين المواطنين وزيادة أعداد الحالات مرة أخرى بعد انحسارها، الأمر الذي ينذر بحدوث موجة ثانية من الإصابة بالمرض.

وشددت على أهمية الالتزام بالاجراءات التي تتضمن الإبقاء على تفعيل إجراءات الرقابة والكمائن التي تضمن التزام المواطنين بارتداء الكمامات في الطرق السريعة وداخل المدن وداخل وسائل النقل العامة مع الالتزام بالتعليمات والإجراءات الوقائية الواجب اتباعها، واستمرار التزام كافة العاملين والمترددين على القطاعات والهيئات التابعة لجميع الوزارات بالضوابط المطلوبة.

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