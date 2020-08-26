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وزيرة الصحة تعلن السيناريوهات المحتملة حال تزايد إصابات كورونا

12:06 م الأربعاء 26 أغسطس 2020
وزيرة الصحة تعلن السيناريوهات المحتملة حال تزايد إصابات كورونا

الدكتورة هالة زايد

كتب- محمد سامي:

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، إن الإجراءات الواجب اتباعها خلال هذه المرحلة في ضوء تزايد أعداد الإصابات من جديد، للاستعداد لجميع السيناريوهات المحتملة، منها زيادة وتيرة العمل بمبادرات رئيس الجمهورية الخاصة بالصحة العامة، وخاصة مبادرة علاج الأمراض المزمنة، فضلاً عن استكمال التوعية باتباع جميع الإجراءات الإحترازية وضمان عدم التراخي من جانب المواطنين.

وأضافت الوزيرة: إضافة إلى الإلتزام بمعايير مكافحة العدوى، داخل كافة منشآت الدولة حفاظًا على الصحة العامة، وتجنب حدوث موجة جديدة شديدة من المرض، الأمر الذي قد يفرض اتخاذ اجراءات صارمة من قبل الدولة لاعادة التزام المواطنين بالاجراءات الاحترازية.

وعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال الاجتماع آخر المُستجدات الخاصة بموقف فيروس كورونا المستجد، حيثُ تناولت الوزيرة السيناريوهات المتوقعة للموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، حال حدوثها، لافتة إلى أن حدوث "موجة ثانية" يرتبط بالضرورة بشعور زائف بالأمان لدى الناس بأن الوباء قد انتهى، وبالتالي يدفعهم إلى التراخي في الإلتزام بالإجراءات الإحترازية والإلتزام بإرتداء الكمامات وتحقيق التباعد الإجتماعي.

هالة زايد فيروس كورونا كوفيد19 وزارة الصحة

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