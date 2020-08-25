بالصور.. أمين عام منظمة السياحة في جولة بالأهرامات والمتحف المصري الكبير
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اصطحب الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، زوراب بولوليكاشيفيلي، الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، لإجراء جولة تفقدية صباح اليوم، شملت الأهرامات وأبوالهول وبانوراما الأهرامات، بالإضافة إلى المتحف المصري الكبير.
وبحسب بيان، يأتي ذلك في إطار الجولة التي تنظمها وزارة السياحة لأمين المنظمة العالمية لتفقد الأوضاع داخل مصر والإجراءات الوقائية التي اتخذتها الدولة المصرية لمواجهة عدوى فيروس كورونا.
وحرص أمين عام المنظمة على التقاط الصور التذكارية مع تمثال رمسيس الثاني والأهرامات وغيرها من الآثار المصرية الشهيرة.
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