مائل للحرارة والرطوبة 90%.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء بالدرجات

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الأربعاء، موضحة أن الأحوال الجوية تشهد طقسا معتدلا على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، لطيف ليلا على معظم الأنحاء.

وأوضحت الهيئة في تصريح لمصراوي، أن الرطوبة ما زالت مرتفعة، ما يزيد من الاحساس بدرجات الحرارة، ويؤدي إلى تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر.

وأضافت أن نسب الرطوبة تتراوح على القاهرة والوجه البحري بين 80-85%، فيما تتراوح على السواحل الشمالية بين 88-90%.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحري تبلغ 35 درجة، وتتراوح على السواحل الشمالية بين 31-30، وعلى شمال الصعيد بين 36-37، وعلى جنوب الصعيد بين 40-41 درجة مئوية.

وحذرت الهيئة المواطنين، من التعرض لآشعة الشمس المباشرة فترات طويلة لتجنب التعرض لضربات الشمس، بسبب ارتفاع درجات الحرارة والتي تصل 40 درجة في بعض المناطق.

ونصحت بزيادة معدلات شرب المياه والسوائل خلال ساعات النهار، وارتداء الملابس القطنية الفاتحة، وعدم التواجد في أماكن سيئة التهوية والمنافذ المغلقة.

وناشدت المواطنين بعدم الوقوف في الأماكن المزدحمة قدر الإمكان حفاظا على الجميع، خاصةً الأطفال ومرضى ضيق التنفس وكبار السن، مع ارتداء غطاء واقي للرأس "كاب أو شمسية" خلال ساعات النهار.