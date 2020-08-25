​لطلاب الثانوية الأزهرية.. 4 أسباب تمنع التقدم بطعون على نتيجة نهاية العام

كتب- محمود مصطفى:

قال الشيخ أحمد عبدالعظيم رئيس كنترول الشهادة الثانوية الأزهرية، إن ما يقرب من 10 آلاف طالب وطالبة تقدموا بتظلم على نتائجهم منذ فتح باب التظلمات على النتيجة.

وأضاف عبدالعظيم في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن الطلاب الذين تقدموا بتظلمات الأسبوع الماضي، بدأوا الاطلاع على أوراق الإجابة الخاصة بها، بدء من السبت، وسيتم الإعلان عن النتائج خلال أسبوعين أو أقل من موعد التقدم بتظلم.

وأشار رئيس كنترول الشهادة الثانوية، إلى أنه يحق لأي طالب التقدم بتظلم على عدد المواد التي يرغب في تقديم طعون عليها، شريطة أن يقوم بتسديد الرسوم الخاصة بها، وهي 100 جنيه لكل مادة.

ولفت عبدالعظيم، إلى أنه سيتم غلق باب التظلمات على نتيجة الثانوية الأزهرية في الـ 15 من سبتمبر الجاري، بجميع الإدارات والمناطق، كاشفا أنه تم إتاحة الاستعلام عن الدرجات واستخراج بيان النجاح لجميع الطلاب من المناطق مقابل 15 جنيها.

ويرصد مصراوي أبرز الحالات التي لا يحق لطالب الثانوية الأزهرية أن يطعن فيها على نتيجته وهي كما يلي:

1 ـ لا يحق لطالب الثانوية الأزهرية التظلم على المادة التي حصل فيها على الدرجة النهائية.

2 ـ لا يحق لطالب الثانوية الأزهرية الطعن على مواد نجح فيها خلال الأعوام الماضية.

3 ـ لا يحق للطالب الطعن على مواد صدر قرار بإلغائها من الكنترول.

4 ـ الطالب الباقي للإعادة يحق له الطعن في المواد التي امتحن فيها فقط.

واعتمد الشيخ صالح عباس، نتيجة الشهادة الثانوية الدور الأول للقسم العلمي وبلغت 72%، بينما بلغت نسبة القسم الأدبي 64%، بنسبة نجاح عامة 67.66%، من إجمالي المتقدمين وعددهم 115443 طالبًا حيث حضر منهم 113987 طالبًا، وبلغت نسبة نجاح العلوم الإسلامية 100%.

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