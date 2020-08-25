مطرانية البحيرة تكشف تفاصيل الحالة الصحية للأنبا باخوميوس.. وتؤكد: سيعود قريبا
(مصراوي):
كشفت إيبارشية البحيرة وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، اليوم الاثنين، تفاصيل الحالة الصحية لنيافة الأنبا باخوميوس مطران البحيرة.
وذكرت إيبارشية البحيرة، في بيان لها: "نود أن نطمئن الأحباء في كافة أنحاء الإيبارشية والكرازة المرقسية، بأن نيافته بحالة صحية ومستقرة، وهو متواجد بالقاهرة لإجراء بعض الفحوصات الطبية والتحاليل، وسوف يعود لمقر إيبارشيته قريبًا".
وأتمّ الأنبا باخوميوس، مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، صلوات التكريس لأربعٍة من طالبات التكريس ممن اجتزن فترة الاختبار المقررة للخدمة في الإيبارشية، قبيل بدء القداس الإلهي الثلاثاء الماضي، في كنيسة السيدة العذراء مريم بكرمة مارمرقس بدمنهور.
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