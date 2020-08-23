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القوى العاملة: تسهيل عودة من فقدوا وظائفهم لبلدانهم بعد انتهاء إقاماتهم

12:25 م الأحد 23 أغسطس 2020
القوى العاملة: تسهيل عودة من فقدوا وظائفهم لبلدانهم بعد انتهاء إقاماتهم

محمد سعفان وزير القوى العاملة

كتب - يوسف عفيفي:

تلقى محمد سعفان وزير القوى العاملة، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، بشأن عودة من فقدوا وظائفهم لبلدانهم بعد انتهاء إقاماتهم.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك في إطار متابعة الوزير، لأحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالى بالخارج للرد على أية استفسارات.

وكشفت الملحق العمالي حنان شاهين رئيس مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي أن "الإقامة وشؤون الأجانب في دبي" ستحسم وضع الأشخاص المنتهية إقاماتهم بعد أن فقدوا وظائفهم.

وأوضحت شاهين، أن مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي أكد أن قسم الحالات الإنسانية سيسهل عودة الأشخاص الذين فقدوا وظائفهم إلى بلدانهم بعد أن انتهت إقاماتهم وتحتم عليهم البقاء في الإمارات بسبب "جائحة كورونا"، إلى حين استدعاء شركاتهم لهم مجددا أو تأمين وظائف بديلة، مؤكدا أنه سيتم النظر في كل من ترتبت عليه غرامات بشكل منفرد.

محمد سعفان وزير القوى العاملة السفارة المصرية بأبوظبي

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