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حار نهارًا.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأحد بالدرجات

04:30 ص الأحد 23 أغسطس 2020
حار نهارًا.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأحد بالدرجات

الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأحد


(مصراوي):

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود الأحد، نهارًا طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.

وأضافت الهيئة في بيان صحفي لها، أنه من المتوقع أن تسود شبورة مائية صباحًا طقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، طقس حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على جنوب سيناء، طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

أما عن حالة الطقس ليلًا، من المتوقع أن يكون لطيفًا على القاهرة والوجه البحري، لطيفًا على السواحل الشمالية، وعلى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدل وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة الأحد على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 35 24
الاسكندرية 32 25
وادى النطرون 35 24
طنطا 34 24
شبين الكوم 34 24
دمنهور 33 24
بلطيم 31 25
مطروح 31 24
السلوم 32 23
سيوة 37 22
بورسعيد 31 25
دمياط 31 25
الزقازيق 34 25
المنصورة 34 24
الاسماعيلية 36 23
السويس 35 25
العريش 33 23
رفح 32 23
رأس سدر 37 24
نخل 35 18
نويبع 36 28
طابا 34 26
كاترين 32 18
الطور 33 27
شرم الشيخ 37 29
الغردقة 37 27
مرسى علم 36 29
الفيوم 36 24
بنى سويف 36 24
المنيا 37 22
أسيوط 37 24
سوهاج 38 25
قنا 39 25
الأقصر 40 25
أسوان 40 26
ادفو 40 26
أبوسمبل 39 26
الوادى الجديد 40 24
شلاتين 38 28
ابو رماد 38 27
حلايب 34 29
رأس حدربة 33 29

درجات الحرارة الطقس حالة الجو الأرصاد

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