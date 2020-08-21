الصحفيين: صرف بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين الاثنين

(مصراوي):

قال محمد شبانة سكرتير عام نقابة الصحفيين، إنه سيتم صرف بدل التدريب والتكنولوجيا بداية من بعد ظهر الاثنين المقبل للزملاء بالصحف الحزبية والمستقلة والخاصة.

كما أعلن شبانة، شفاء الزميل حسين الزناتي تمامًا وسيتسلم مهام أمين الصندوق من جديد بداية من الأسبوع المقبل، حيث تتوفر سيولة تزيد عن 20 مليون جنيه بعد صرف المعاشات لشهر أغسطس (أكثر من 3 ملايين ونصف المليون جنيه) والرواتب والالتزامات الشهرية للتشغيل ومصروفات العلاج (وتزيد عن مليوني جنيه) والقسط الخاص بأرض مدينة السادس من أكتوبر (ويزيد عن 4 ملايين ونصف المليون جنيه).

وتوجه شبانة بالشكر للنقيب ضياء رشوان والمجلس على إصرارهم على تولي المهمة المؤقتة كأمين الصندوق للنقابة، بجانب عمله كسكرتير عام.

وأشار إلى أن طابع هذا المجلس العمل والإنتاج في صمت، وهو أمر محمود مع النقيب ضياء رشوان ومجلس.