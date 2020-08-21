السبت المقبل.. تشغيل 20 أتوبيسًا مكيفًا وآخر محول من سولار لغاز في القاهرة
كتب- محمد نصار:
يشهد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، السبت المقبل، احتفالية تشغيل 20 أتوبيسًا مكيفة الهواء وتعمل بالغاز الطبيعي.
كما تتضمن الاحتفالية تشغيل أول أتوبيس يتم تحويله من سولار لغاز كتجربة سيتم تعميمها على باقي أسطول هيئة النقل العام بالقاهرة.
ويأتي ذلك في إطار الخطوات التي تتخذها الدولة للاعتماد على الغاز الطبيعي في تسيير المركبات تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.
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