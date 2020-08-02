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الأربعاء.. فصل التيار الكهربائي عن "ميت أبو غالب" في دمياط

11:36 ص الأحد 02 أغسطس 2020
الأربعاء.. فصل التيار الكهربائي عن "ميت أبو غالب" في دمياط

فصل التيار الكهربائي

دمياط – محمد إبراهيم:

أعلنت شركة هندسة الكهرباء بدمياط، عن تنفيذ أعمال موسعة في الصيانة الدورية في مغذي قرية ميت أبو غالب، يوم الأربعاء المقبل، ضمن أعمال صيانة دورية.

أضافت الشركة، في بيان لها، أنه من المقرر فصل التيار من الساعة الخامسة صباحًا وحتى الثامنة صباحًا، على أن تعود مجددًا بكامل طاقتها عقب الانتهاء من الأعمال.

وأوضحت أنه من المقر تنفيذ صيانة في محولات القرية والمناطق التابعة لها لرفع الكفاءة، وأهابت بالأهالي اتخاذ الإجراءات اللازمة خلال أوقات الصيانة.

فصل التيار الكهربائي دمياط شركة هندسة الكهرباء قرية ميت أبو غالب

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