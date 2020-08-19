شيخ الأزهر يشكر ماليزيا لمنحه جائزة "الشخصية الإسلامية الأولى في 2020"

كتب- محمود مصطفى:

أعرب فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، عن شكره وتقديره للسلطان عبدالله أحمد شاه، ملك ماليزيا، ومحيي الدين إسماعيل، رئيس الوزراء، ولدولة ماليزيا، على تكريم فضيلته وتتويجه بجائزة "الشخصية الإسلامية الأولى لعام 1442هـ/2020م"، بما يعكس المكانة الكبيرة للأزهر لدى الشعب الماليزي، مؤكدًا تلبية الدعوة رئيس الوزراء الماليزي لزيارة ماليزيا في القريب العاجل.

وصرح شيخ الأزهر، عبر تدوينة له على موقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، قائلًا: جائزة "الشخصية الإسلامية الأولى للعام 2020" تكريم عزيز علي القلب من بلد إسلامي يمثل نموذجًا حضاريًا رائدًا في التنمية والتعايش، خالص التحية والتقدير لجلالة السلطان أحمد عبده شاه، ملك ماليزيا، ومحيي الدين ياسين، رئيس الوزراء، وللشعب الماليزي العريق".

وأضاف الطيب: "تجمعنا علاقات أخوية بالشعب الماليزي ممتدة تاريخيا، وتعاون مشترك في كافة المجالات الدينية والثقافية والعلمية، وهذا التكريم في الحقيقة هو تكريم للأزهر الشريف وعلمائه وطلابه".

جدير بالذكر أن علاقة الأزهر الشريف بدولة ماليزيا ممتدة منذ القدم، فقد كان الماليزيون يرسلون أبناءهم للدراسة في الجامع الأزهر برواق جاوة الذي بدأ بستة طلاب إلى أن صار الأن في جامعة الأزهر وحدها أكثر من 8000 طالب ماليزي يدرسون في كلياتها المتنوعة، فضلا عن 30 منحة دراسية لطلاب وطالبات ماليزيا سنويا، وتخرج في الأزهر من أبناء ماليزيا ما يزيد على 70 ألف خريج منذ الخمسينيات حتى الأن.

ويحرص الأزهر على استمرار التعاون المشترك مع ماليزيا في جميع المجالات الثقافية والعلمية والدينية، ودعمها في مجال استقبال الطلاب الوافدين وتدريب الأئمة للتعامل مع القضايا الفكرية المعاصرة، وخصوصًا قضايا التطرف والإرهاب.

وكان السلطان عبدالله أحمد شاه، ملك ماليزيا، أعلن تتويج فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بجائزة "الشخصية الإسلامية الأولى لعام 1442هـ/2020م"، الجائزة التي تمنح للشخصيات المرموقة دوليًّا والتي تلعب دورًا بارزا في خدمة الإسلام والمسلمين، بحضور رئيس وزراء ماليزيا وأعضاء الحكومة، وذلك خلال الاحتفاء بذكرى الهجرة النبوية الشريفة.

وأناب فضيلة الإمام الأكبر، السفير جمال عبدالرحيم متولي، سفير مصر لدى ماليزيا، لحضور الحفل الخاص بتكريم فضيلته، نظرًا للظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم أجمع بسبب تفشي "فيروس كورونا".