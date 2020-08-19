الحكومة توافق على العفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة 6 أكتوبر
كتب- محمد غايات:
وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن العفو عن باقي العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة الموافق 6 أكتوبر 2020.
وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء ، في مدينة العلمين الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الملفات المطروحة على أجندة الاجتماع.
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