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الحكومة توافق على العفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة 6 أكتوبر

02:54 م الأربعاء 19 أغسطس 2020
الحكومة توافق على العفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة 6 أكتوبر

الدكتور مصطفى مدبولي

كتب- محمد غايات:

وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن العفو عن باقي العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة الموافق 6 أكتوبر 2020.

وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء ، في مدينة العلمين الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الملفات المطروحة على أجندة الاجتماع.​

مصطفي مدبولي الحكومة مجلس الوزراء العفو عن بعض المحكوم عليهم عيد القوات المسلحة

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