مجلس أمناء مدينة بدر يطلق حملة لتجميل ونظافة المدينة

كتب - محمد عبدالناصر:

أعلن المهندس عبدالرحمن الزعيم، رئيس مجلس أمناء مدينة بدر، إطلاق حملة بعنوان "بدر تتجمل"، لتجميل المدينة، بالتنسيق مع جهاز المدينة وإدارة التجميل والتطوير بجهاز.

وأكد الزعيم، ترحيب مجلس الأمناء باستقبال شباب المدينة للعمل على تغييرها إلى الأفضل، حيث شارك ٦٢ مشاركا من شباب المدينة من مختلف الأعمار، بالإضافة لعدد من الفنانين التشكيليين من أبناء المدينة لتجميل الأحياء السكنية التي يقطنون بها، بداية من تلوين أكشاك الكهرباء والأسوار، بالألوان المناسبة، وكذا الاستماع لأفكار الشباب لتطوير المظهر الحضاري للأحياء السكنية.

وطالب عبدالرحمن الزعيم، الجميع بالمشاركة في الحملة حتى تظهر المدينة بالشكل اللائق والمشرف، وتم البدء من الموقف الرئيسي للنقل الخارجي بالحي الأول.

وأكد رئيس مجلس أمناء مدينة بدر، أن الحملة تستهدف غرس قيم الانتماء والمواطنة في نفوس شباب المدينة، وتعويدهم على احترام الممتلكات العامة، وترسيخ مبادئ التعاون الجاد والمشاركة المجتمعية والعمل كما تستهدف الحملة أن تمهد لتجميل وتزيين الأماكن الحيوية التي سيسلكها منظومة النقل الداخلي المزمع تشغيلها من أول سبتمبر القادم.

وأشار إلى أن هذه الحملة تعد أحد قنوات التواصل الاجتماعي التي يهتم المجلس بإقامتها بين المجلس وسكان المدينة من مختلف أعمارهم وأحيائهم.