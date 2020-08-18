أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة تطبيع الإمارات وإسرائيل رمضان صبحي انتخابات الشيوخ أسعار الذهب مايغلاش عليك فيروس كورونا انفجار لبنان الطقس

وكيل النواب: اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر واليونان إنجاز عظيم

04:17 م الثلاثاء 18 أغسطس 2020
وكيل النواب: اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر واليونان إنجاز عظيم

مجلس النواب

كتب- مصراوي:

قال النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، إن اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر واليونان - قرار رئيس الجمهورية رقم 444 لسنة 2020 بشأن اتفاقية بين جمهورية مصر العربية وحكومة الجمهورية اليونانية حول تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين، تعد إنجازا عظيما يضاف لهذا الوطن للحفاظ على ثروات مصر وخاصة على الحدود وترسيمها.

وأضاف خلال الجلسة العامة لللبرلمان المنعقدة الآن لمناقشة الاتفاقية، إن القيادة السياسية تسير على خطى سليمة، ونذكر أنفسنا باتفاقية قبرص، وحقل ظهر الذي وفر مليار دولار للشعب المصرى وللصناعة المصرية موجها التحية للخارجية المصرية على هذه الاتفاقية.​

مجلس النواب اليونان الحكومة اليونانية

الخبر التالى:

أبوالعينين: تعيين الحدود مع اليونان يتيح للدولة استغلال ثرواتها الضخمة بالمنطقة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 96590

    عدد المصابين

  • 60651

    عدد المتعافين

  • 5173

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 21842782

    عدد المصابين

  • 14570347

    عدد المتعافين

  • 773279

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:قفزة في أسعار الذهب في مصر.. والجرام يصعد 25 جنيها