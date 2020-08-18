وكيل النواب: اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر واليونان إنجاز عظيم
كتب- مصراوي:
قال النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، إن اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر واليونان - قرار رئيس الجمهورية رقم 444 لسنة 2020 بشأن اتفاقية بين جمهورية مصر العربية وحكومة الجمهورية اليونانية حول تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين، تعد إنجازا عظيما يضاف لهذا الوطن للحفاظ على ثروات مصر وخاصة على الحدود وترسيمها.
وأضاف خلال الجلسة العامة لللبرلمان المنعقدة الآن لمناقشة الاتفاقية، إن القيادة السياسية تسير على خطى سليمة، ونذكر أنفسنا باتفاقية قبرص، وحقل ظهر الذي وفر مليار دولار للشعب المصرى وللصناعة المصرية موجها التحية للخارجية المصرية على هذه الاتفاقية.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
96590
عدد المصابين
-
60651
عدد المتعافين
-
5173
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
21842782
عدد المصابين
-
14570347
عدد المتعافين
-
773279
عدد الوفيات
إعلان