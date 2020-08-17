أيمن عبدالمجيد: دفعة جديدة من الكحول والكمامات في نقابة الصحفيين غدًا
(مصراوي):
أعلن أيمن عبدالمجيد، رئيس لجنتي التشريعات الصحفية، والرعاية الاجتماعية والصحية، بمجلس نقابة الصحفيين، توفير دفعة جديدة من الكحول والكمامات المخفضة، من مصنع قادر بالهيئة العربية للتصنيع ومصانع الإنتاج الحربي.
وقال عبدالمجيد، إنه سيتوافر عبوات كمامات جراحية إنتاج مصنع قادر، سعر العلبة 30 جنيهًا، وتحوي 10 كمامات مغلفة ومعقمة.
وأضاف عبدالمجيد، تم توفير كمامات n95 كب، مخفضة بسعر 10 جنيهات فقط للقطعة، فيما يتوافر كحول 70% سعة العبوة لتر بسعر 80 جنيهًا للتر.
فيما يتوافر واقي الوجه بسعر 40 جنيهًا للقطعة، وشدد عبدالمجيد على أن ذلك، يأتي في ضوء مواصلة لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، للشق الوقائي، وتوفير كافة مستلزمات الوقاية التي يطلبها الزملاء، إلى جانب جهودها في الشق العلاجي خلال جائحة فيروس كورونا المستجد وما سبقه ومن إصلاحات هيمليك وجذرية في مشروع العلاج.
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