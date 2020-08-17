الرئيس السيسي يحضر عقد قران ابنة صديقه الراحل- صور
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كتب- محمد سامي:
حضر الرئيس عبد الفتاح السيسي وقريتنه السيدة انتصار السيسي، عقد قران حنان عبد الرحمن، ابنة صديقه الراحل، والذي وافته المنية قبل عدة سنوات، وحرص الرئيس أن يكون شاهدا على عقد الزواج، وفاءً لعلاقة الصداقة التي كانت تجمعه بوالدها، كما حضر الزفاف الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزوجته.
وشهد الحفل الالتزام بالارجرءات الاحترازية نتيجة لتداعيات فيروس كورونا المستجد، كما شهد الحفل عقد القران أجواء من السعادة والسرور بين جميع المشاركين تقديرًا لمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
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